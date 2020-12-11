نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دافئ نهارًا بارد ليلًا".. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 11 ديسمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا شرقًا.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من (السلوم- سيوة- سيدي براني).

الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد منخفض جوي، ويتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

بيان بدرجات الحرارة

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 12 والعظمى 25

درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 24

درجات الحرارة في طنطا الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 13 والعظمى 23

درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 13 والعظمى 24

درجات الحرارة في مطروح الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في السلوم الصغرى 13 والعظمى 20

درجات الحرارة في سيوة الصغرى 11 والعظمى 24

درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 24

درجات الحرارة في دمياط الصغرى 12 والعظمى 23

درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في السويس الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة في العريش الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في رفح الصغرى 13 والعظمى 25

درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 26

درجات الحرارة في نخل الصغرى 07 والعظمى 23

درجات الحرارة في نويبع الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة في طابا الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في كاترين الصغرى 05 والعظمى 20

درجات الحرارة في الطور الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26

درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 16 والعظمى 26

درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 14 والعظمى 26

درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 11 والعظمى 26

درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 26

درجات الحرارة في المنيا الصغرى 10 والعظمى 27

درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 10 والعظمى 28

درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 11 والعظمى 27

درجات الحرارة في قنا الصغرى 11 والعظمى 29

درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 11 والعظمى 30

درجات الحرارة في أسوان الصغرى 11 والعظمى 31

درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 13 والعظمى 31

درجات الحرارة في الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 29

درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 17 والعظمى 29

درجات الحرارة في أبورماد الصغرى 17 والعظمى 28

درجات الحرارة في حلايب الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 18 والعظمى 29