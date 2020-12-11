تفاصيل لقاح كورونا الصيني "سينوفارم".. الصحة تؤكد فعاليته 100%.. والتطعيم على جرعتين

بعد استقبال الدكتورة هالة زيادة وزيرة الصحة، 50 ألف جرعة كدفعة أولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا سينوفارم، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بدء المواطنين يتساءلون عن لقاح كورونا الصينى ومدى فعاليته وكل ما يخص تفصايل الحصول عليه.
لقاح كورونا الصينى سينوفارم
أكدت وزارة الصحة، إن اللقاح الصيني أثبت أمانه وفعاليته، ومن المقرر البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولًا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.
سر نجاح لقاح كورونا الصينى
من قبل ذكرت مجلة The Lancet الطبية تقريرًا يفيد بأن المصل المحتمل من سينوفارم هو لقاح معطل، أي يحتوي على الفيروس الذي تم إنشاؤه في المختبر ثم قُتل، وبالتالي فهو غير معد، وجرب على القوارض والأرانب والقرود دون أن يسبب أي آثار جانبية.
وجرى تصنيع اللقاح في معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لـ"CNBG"، بالاعتماد على سلالة فيروسية واحدة من مريض.
وأفادت أن اللقاحات المعطلة لها تاريخ في الاستخدام الناجح، وهي تكنولوجيا معروفة استخدمت في صنع لقاحات لأمراض مثل الإنفلونزا والحصبة وداء الكلب.
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والجدير بالذكر أن النتائج دراسة أجريت على 1120 شخصًا ممَن حصلوا على اللقاح، فإن جميع المتطوعين كونوا أجساما مضادة تقاوم العدوى الفيروسية بعد 4 أسابيع من الحقن، ولمن تزيد أعمارهم على 60 عامًا كان بعد 7 أسابيع من الحقن.
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