تفاصيل لقاح كورونا الصيني "سينوفارم".. الصحة تؤكد فعاليته 100%.. والتطعيم على جرعتين



بعد استقبال الدكتورة هالة زيادة وزيرة الصحة، 50 ألف جرعة كدفعة أولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا سينوفارم، وذلك بمطار القاهرة الدولي، بدء المواطنين يتساءلون عن لقاح كورونا الصينى ومدى فعاليته وكل ما يخص تفصايل الحصول عليه.

لقاح كورونا الصينى سينوفارم

أكدت وزارة الصحة، إن اللقاح الصيني أثبت أمانه وفعاليته، ومن المقرر البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولًا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.