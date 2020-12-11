مندوب مصر بالأمم المتحدة: ندعم توفير مصل كورونا كسلعة ذات منفعة عامة

جدة - نرمين السيد - ونظمت بعثات كل من اليابان، وجورجيا، وتايلاند، بوصفهم رؤساء مجموعة الدول أصدقاء الرعاية الصحية الشاملة فى الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الاحتفال أمس تحت عنوان "الصحة للجميع: الاستثمار فى الأنظمة الصحية وحماية الجميع من أجل بناء مستقبل صحى وآمن".

ركز الحدث - وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية - الذى شارك فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين عن الدول، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ممثل عن وكالة المساعدات اليابانية (الجايكا)، على أهمية استمرار الدول فى العمل على تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع، خاصة فى ظل جائحة الكورونا، وكذلك الاستثمار فى البنية التحتية الصحية من أجل التعافى من آثار الجائحة وتحقيق التنمية المستدامة.

أكد السفير محمد إدريس خلال الحدث، على تعهد مصر بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع وفق خطة وطنية متدرجة، وذلك بالتوازى مع الجهود المبذولة لمحاربة انتشار فيروس الكورونا، حيث أشار إلى قيام مصر، وقبل ظهور الجائحة، بتنفيذ حملة 100 مليون صحة التى استهدفت التشخيص والكشف المبكر والعلاج لحالات الإصابة بفيروس سى والأمراض غير المعدية، فضلاً عن التزامها باستمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للمصابين بتلك الأمراض خلال الجائحة.

عبر المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة كذلك عن دعم مصر لجهود الأمم المتحدة والتعاون الدولى من أجل توفير المصل المضاد للكورونا "كسلعة ذات منفعة عامة"، وفى هذا الصدد، دعا منظمة الصحة العالمية إلى التنسيق مع منتجى المصل من أجل التأكد من نفاذ المصل للدول النامية وتحصين شعوبها دون تمييز ضد الإصابة بفيروس الكورونا.