صور.. توصيل الغاز الطبيعى بقرية البقاشين فى القليوبية

جدة - نرمين السيد - تابعت الأجهزة المحلية بالقليوبية توصيل خطوط الغاز الطبيعى بقرية البقاشين التابعة لمركز كفر شكر التابع لمحافظة القليوبية، إذ يتم العمل على قدم وساق للانتهاء من التوصيل فى أقصى وقت ممكن لخدمة وراحة المواطنين، وذلك بإشراف محمد غنيم نائب رئيس مجلس المدينة للقرى.





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