إنفوجراف.. شعراوى: صوتك مسموع تلقت 245 ألف رسالة منها 50 ألف شكوى

جدة - نرمين السيد - كشف اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضى، حيث تلقت المبادرة 13 ألفا و749 رسالة منها 2359 شكوى تم الرد منها على 1882 شكوى بنسبة 79.8٪ وجارى حل 477 شكوى.





جاء ذلك فى ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية على ضرورة وأهمية التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال شكواهم كافة والعمل على حلها على الفور، حيث تعمل مبادرة صوتك مسموع منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 تحت رعاية مجلس الوزراء على تلقى شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء محمود شعراوى، وفقا لبيان صحفى، أن المبادرة تعمل منذ انطلاقها على قدم وساق لحل شكاوى المواطنين وإحداث نقلة فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن أو الواتس آب أو البريد الإلكترونى أو صفحة "فيس بوك" وذلك للتيسير على المواطنين فى إرسال شكواهم وحلها، مشيرا إلى أن المبادرة قضت على العناء والجهود الذى كان يبذله المواطن فى الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوى والتزاحم أمامها والوقت الكبير فى تلقى وحل الشكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المبادرة منذ انطلاقها فى أكتوبر 2018 وحتى الآن تلقت أكثر من 245 ألف رسالة منها 50 ألف شكوى تم حل 7 آلاف شكوى بنسبة 95٪، وجارى حل 2230 شكوى، لافتا إلى أن المبادرة تعمل على 5 محاور هى القمامة والإشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوى الفساد.

كما أوضح اللواء شعراوى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 1350 شكوى والإشغالات 809 شكاوى ومخالفات البناء 110 شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 76 شكوى والفساد 14 شكوى و11 مقترحًا تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسى فى خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وفى السياق ذاته قال وزير التنمية المحلية، إنه فى إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات فى تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تعمل مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى 2020 وحتى الآن على تلقى شكاوى المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها فى المواعيد التى أعلنها رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

ودعا الوزير المواطنين الذين لديهم شكاوى تتعلق بمحاور المبادرة الخمسة بالتواصل الفورى مع فريق عمل صوتك مسموع من خلال وسائل الاتصال المختلفة والتى تتيحها المبادرة عن طريق رقم "الواتس آب" ( 01150606783 ) ورقم الخط الساخن (15330) والصفحة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".