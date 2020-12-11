طالبات مدرسة المتفوقين يبتكرن مشروعين عن الزراعة الذكية ومعالجة المياه

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا للبنات بالمعادى يرافقه الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط والدكتور أيمن السيد رئيس قطاع الرصد والاتصالات، إذ كان فى استقبال كل مسئولى المدرسة.





ووفقا لبيان وزارة الرى اليوم، التقى الدكتور عبد العاطى بعدد من طالبات المدرسة وتفقد مشروع بحثى من إبداع الطالبات عن تطوير آلية ذكية لخدمة منظومة الرى والزراعة من خلال مشروع "الزراعة الذكية والمناخ" إعتماداً على تكنولوجيا الذكاء الصناعى وإنترنت الأشياء واستخدام تقنيات الرى الذكى لمساعدة صغار المزارعين فى إدارة أعمال الرى من خلال توفير بيانات عن رطوبة وملوحة التربة وربطها بالبيانات المناخية لاختيار نظام الرى المناسب بما يحقق زيادة الانتاجية الزراعية وترشيد استخدام المياه.



كما تابع وزير الرى مشروعا بحثيا آخر عن معالجة المياه اعتمادا على دمج الطرق البيولوجية والكيمائية فى أعمال المعالجة، إذ يتم إزالة الجسيمات البلاستيكية الدقيقة باستخدام طحالب خيطية دقيقة تسمى سبيرولينا كمرحلة أولى ثم استخدام مادة تلبد وتعويم الهواء المذاب كمرحلة ثانية.



ورحب الدكتور عبد العاطى باستقبال الطالبات بالمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة لتمكينهم من التطبيق العملى للمشروعات البحثية المقترحة فى ضوء ما يمتلكه المركز من بنية تحتية ونماذج محاكاة تساعد فى اختبار أداء المشروعات.



وأثنى الدكتور عبد العاطى على جهود الطالبات ووعيهن بالتحديات المائية والبيئية التى تواجهها مصر، داعيا طالبات المدرسة لبذل المزيد من الجهد فى التحصيل المعرفى والبحث العلمى وتوجيه الجهود فى إيجاد حلول تكنولوجية مبتكرة للمشاكل التى يواجهها قطاع المياه فى مصر، مع الوعد باستمرار مثل تلك الزيارات لتشجيع الشباب الواعد على بذل المزيد من الجهد لما فيه صالح الوطن.