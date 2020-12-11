رصف طريق المصالح الحكومية بالبحيرة بتكلفة 500 ألف جنيه

جدة - نرمين السيد - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء مدحت الزغد، اليوم الجمعة، حملة موسعة فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين، ومتابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات.





وأسفرت جهود الحملة عن الآتى: - رفع 156 طنا من المخلفات والقمامة ومتابعة أعمال النظافة ورفع تجمعات القمامة وتفريغ الصناديق بشوارع المدينة خلال الفترة المسائية. - تطهير مبنى ديوان الوحدة المحلية بأبو حمص ومستشفى أبو حمص المركزى والمصالح الحكومية بقرى بلقطر. - متابعة استئناف أعمال الصرف الصحى بقرية العشرة والسباخنة بقرية بسنتواى. - متابعة أعمال إنشاء خطوط الإنحدار للصرف الصحى بزمام قرية جواد حسنى. - متابعة أعمال إنشاء غرف الصرف الصحى بزمام قرية بلقطر. - متابعة تمهيد طريق عزبة نيبر وعزبة المدخل كبديل للمرور بطريق 105 بطورس أبو المطامير، وذلك نظراً للعمل بالإنشاءات الجارية لعدد 2 كوبرى بمدخل قرية بطورس بسوق إجيون على طريق 105 الحربى، إذ قام فريق العمل بإزالة الإشغالات والأتربة المتراكمة ونواتج التطهير من على جانبى الطريق . - صيانة خطوط وأعمدة الإنارة العامة على طريق النخلة الرئيسى. - متابعة أعمال توسعة طريق قافلة والمتمثلة فى نقل أعمدة الكهرباء والإنارة العامة لتوسعة الطريق وذلك إستعداداً لبدء العمل فى أعمال الرصف. - وضع طبقة السن لرصف طريق كوم البوص بطول 1 كم وتكلفة إجمالية قدرها مليون و200 ألف جنيه. - وضع طبقة السن لطريق المصالح الحكومية بمساحة 2000 متر مسطح بتكلفة قدرها 500 ألف جنيه. - وضع طبقة السن لرصف طريق القناوية وذلك بطول 2100 م بتكلفة إجمالية قدرها 4 ملايين و120 ألف جنيه ضمن مشروعات مديرية الطرق. - متابعة سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية بلقطر الشرقية والتأكد من تواجد أطقم العمل من أطباء وعاملين والاستعداد التام لاستقبال أى طارئ.

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