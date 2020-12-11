التنمية المحلية: صوتك مسموع تلقت ٢٤٥ ألفا و٣٣٣ رسالة بينها 50 ألف شكوى وحل ٩٥% منها

كشف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،عن نتائج مبادرة صوتك مسموع خلال شهر نوفمبر الماضي حيث تلقت المبادرة ١٣ ألف و٧٤٩ رسالة منها ٢٣٥٩ شكوى تم الرد منها على ١٨٨٢ شكوى بنسبة ٧٩،٨٪ وجاري حل ٤٧٧ شكوى.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بضرورة وأهمية التواصل الدائم مع المواطنين لاستقبال كافة شكواهم والعمل على حلها على الفور تعمل مبادرة صوتك مسموع منذ إنطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ تحت رعاية مجلس الوزراء علي تلقي شكاوى المواطنين والرد عليها بحلول على أرض الواقع بأسرع وقت ممكن.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المبادرة تعمل منذ إنطلاقها على قدم وساق لحل شكاوي المواطنين وإحداث نقلة في خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التي تتيحها المبادرة من خلال الخط الساخن اوالواتس اب اوالبريد الإلكتروني اوصفحة الفيس بوك وذلك للتيسير على المواطنين في ارسال شكواهم وحلها مشيرا الي المبادرة قضت على العناء والجهود الذي كان يبذله المواطن في الذهاب إلى مقر مكاتب الشكاوى لتقديم الشكوي والتزاحم أمامها والوقت الكبير في تلقي وحل الشكوى.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن المبادرة منذ إنطلاقها في أكتوبر ٢٠١٨ وحتى الآن تلقت أكثر من ٢٤٥ ألف رسالة منها ٥٠ ألف شكوى تم حل ٤٧،٧ ألف شكوى بنسبة ٩٥٪،وجاري حل ٢٢٣٠ شكوى لافتا الى أن المبادرة تعمل على ٥ محاور هي القمامة والاشغالات ومخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وشكاوي الفساد.

وأشار اللواء شعراوي إلى تنوع شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر نوفمبر مابين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها ١٣٥٠ شكوى والإشغالات ٨٠٩ شكوى ومخالفات البناء ١١٠ شكوى والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ٧٦ شكوى والفساد ١٤ شكوى و11 مقترحًا تم بحثها ودراستها بالتنسيق مع المحافظات مؤكدًا أن الهدف الرئيسي في خطة عمل قيادات الإدارة المحلية هو تحقيق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.

وفى السياق ذاته،نوه وزير التنمية المحلية بأنه في إطار المتابعة المستمرة من الوزارة لجهود المحافظات في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تعمل مبادرة "صوتك مسموع" منذ منتصف مارس الماضى 2020 وحتي الان على تلقى شكاوي المواطنين فيما يخص تنفيذ قرارات مجلس الوزراء لمجابهة الفيروس والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة في المطاعم والكافيهات والمقاهى وغلقها في المواعيد التى أعلنها السيد رئيس الوزراء، بالإضافة إلى غلق مراكز الدروس الخصوصية والتعليمية والحضانات وعدم إقامة الأسواق.

وأشاد الوزير بجهود العاملين في مبادرة "صوتك مسموع" بالديوان العام للوزارة وكافة المحافظات وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين وسرعة الاستجابة لها والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم الدولة المصرية ومساهمتها في مشاركة المواطنين بتفعيل تنفيذ القرارات الخاصة بمجابهة فيروس كورونا و مواعيد غلق المحال الجديدة والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادره للتصدي الجاد والحاسم للمشكلات .