شعراوي: توجيهات رئاسية مستمرة بمواجهة الفساد بحسم.. ونستهدف الارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية،تمسك الدولة المصرية قيادة وحكومة وشعبًا بسيادة القانون ورفض كافة أشكال وصور الفساد وترسيخ قيم النزاهة والشفافية فى كافة عناصر الجهاز الإدارى.

وشدد شعراوى على وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم ، وأن جميع العاملين بالدولة مهما كانت منصابهم وبدون أي استثناء كلهم سواء أمام القانون .

وقال اللواء محمود شعراوى إن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى علي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية ، والجميع لا يألوا جهدًا فى مواجهة أي نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أي مخالفات بالإدارة المحلية .

جاء ذلك في بيان لوزير التنمية المحلية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذا اليوم يمثل مناسبة هامة للتأكيد علي رفض الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتلك الجريمة بكل أشكالها وصورها وعلى كافة المستويات لما لها من تأثير مباشر علي جهود الدولة في عملية التنمية وعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وكافة الأجهزة الرقابية المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب والأجهزة الرقابية الآخري ومتابعة ماتصدره من توصيات أو ملاحظات ومعاقبة المقصرين عن أداء الواجبات الوظيفية .

وأضاف شعراوى أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلي وظائف إدارية غير قيادية ، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق في مخالفات مالية وإدارية.

وأكد وزير التنمية المحلية ، على أهمية الدور الذى يقوم به قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة في القيام بالحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وكذا فحص والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور .

وقال شعراوي إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبى الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية.

وأضاف الوزير أنه تم ميكنة حوالى 282 مركز تكنولوجى على مستوى المحافظات من إجمالي 313 مركز ، كما تم إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الانترنت لإتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين .

وتابع شعراوي : كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ خطة قومية للتحول الرقمي والميكنه والأرشفة في إطار مبادرة مصر الرقميه في كل المحافظات كأحد آليات استراتيجية محاربة الفساد وتطبيق محدداتها.

وأوضح الوزير أن هناك تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية ، وكذا اجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية لاختيار أفضل العناصر .

وأكد "شعراوي" أنه يتم توفير برامج ودورات تدريبية للعاملين بالمحليات على تنفيذ الإجراءات القانونية لاداء الخدمات وكذلك توضيح الإستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات.

وأشار شعراوي إلى أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة قام بادراج موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملي لكل القوانين التي تحكم أداء المحليات في دوراته التدريبية المتخصصة لكافة العاملين في الجهاز الاداري للمحليات بكافه تخصصاتها بداية من مستوي القرية وحتي رؤساء المدن والاحياء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى مركز سقارة استحدث دورات متخصصة لتنفيذ الأحكام ورؤية مصر 2030 ومنظومه مكافحة الفساد للعاملين بإدارات الشئون القانونية والهندسية والادارية والمالية .

وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات لمواجهة الفساد ، قال شعراوي إنه يتم توزيع نسخة من مدونة السلوك الوظيفى على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظات للعمل بموجبها وتم عمل ندوات لهم لتوضيح كيفية العمل بها .

وأوضح وزير التنمية المحلية انه تم إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين وتم تدعيمه بكاميرات مراقبة لتحسين أداء الخدمة والرقابة على الأداء بالإضافة الي قيام السادة المحافظين بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين لتلقى الشكاوى ووضع حلول فورية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أنه يتم عقد دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمسئولى الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، والقيام بأعمال التفتيش على الإدارات الهندسية من قبل قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وتقديم تقارير دورية بالنتائج وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين .

وأشار الوزير إلي وجود بعض العناصر المتميزة بالإدارة المحلية والتي تؤدى عملها بكل تفانى وإخلاص وضمير وتواجه بكل قوة كافة أشكال الفساد ، مشيرًا إلي حصول إحدى الموظفات بديوان عام محافظة الأسكندرية على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية في جائزة التميز الحكومي بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضى .