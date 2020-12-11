هاشتاج «اللقاح الصيني» يتصدر تويتر: بعد حصول مصر على 50 ألف جرعة

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اللقاح_الصيني بعد وصول الدفعة الأولى من اللقاح إلى مصر.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎ : مصر من أوائل الدول على مستوى العالم فى الحصول على اللقاح الصيني مصر العظمي" و "‏اللقاح الصينى وصل مصر في اشراقه امل ربنا كريم".

وقال آخرون "‏‎#اللقاح_الصيني الذي اختاره ‎#المغرب هو الأكثر أمانا لأنه لقاح تقليدي كلاسيكي يعتمد على تلقيح الشخص بڤيروسات ميتة كڤيروس ‎#كورونا ميت حتى يتعرف عليه الجهاز المناعي ويصنع مضادات له باقي ‎#اللقاحات خاصة الأمريكي خطير لأنه يعدل الجينات البشرية وهذه مغامرة تجرى لأول مرة و عواقبه مجهولة " و" ‏الـ50 ألف جرعة من اللقاح الصيني أكيد ماوصلوش مصر صدفة.. ولا بقية الشحنات اللي هتوصل تباعا خلال الأيام والأسابيع الجاية هيوصلوا صدفة وانت بتتابع الأخبار مهم تركز وتتأمل كويس أوي في مفهوم الدولة.لدولة هي اللي كانت قادرة تشوف الصورة كاملة من بداية الأزمة،تحيا مصر ".

أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، مشاركة مصر في التجارب الاكلينيكية على اللقاح الصيني، موضحة أنه بمجرد أخذ موافقات الطوارئ علي اللقاح أتيح فى مصر.

وأضافت زايد على هامش استلام جرعات من اللقاح الصيني سينوفارم في مصر ان اللقاح تم استخدامه في الإمارات وتم التطعيم به، وتم الحصول على الموافقة النهائية على هذا اللقاح للتداول فى الامارات.

وتابعت وزيرة الصحة أنه تم الاتفاق على ان مصر ستكون أول دولة فى افريقيا تحصل على هذا اللقاح، موجهة الشكر لدولتي الإمارت والصين.

واستقبلت مصر امس 50 ألف جرعة من لقاح شركة "سينوفارم" الصينية المضاد لفيروس كورونا، كشحنة أولى والذي أجريت عليه التجارب في مرحلته السريرية الثالثة في مصر خلال الشهرين الماضين على أكثر من 3 آلاف متطوع.

وأوضح مصدر بوزارة الصحة، ان تلك أولى جرعات لقاحات كورونا من الخارج للبدء في تطعيم المصريين بها، واستقبلت وزيرة الصحة د. هالة زايد وزيرة الصحة الجرعات فور وصولها بالمطار.

وأضاف المصدر، أن تجربة اللقاح أثبتت انه آمن وفعال ونتجت عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وسيتم البدء في تطعيم الفئات الأولى بالرعاية باللقاح والأطقم الطبية أولا وبعدها خلال الشحنات القادمة يتم تطعيم باقي الفئات من المصريين.