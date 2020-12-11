رفع 120 طنا من تراكمات القمامة فى شبراخيت بالبحيرة

جدة - نرمين السيد - شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت بمحافظة البحيرة برئاسة اللواء وحيد الحضرى، اليوم الجمعة، حملة موسعة فى شتى القطاعات للوقوف على الخدمات المقدمه للمواطنين، ومتابعة المشروعات الخدمية الجارى تنفيذها على أرض المحافظة ومعدلات التنفيذ وتذليل ما يعترضها من معوقات بالتزامن مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات.





وأسفرت جهود الحملة عن الآتى: - رفع 120 طنا من تراكمات القمامة بمركز التجميع ونقلهم إلى مقلب الطرانة بحوش عيسى. - المرور على مستشفى شبراخيت المركزى وتبين إنتظام العمل وتواجد النوباتجية بكل الأقسام. - متابعة صيانة كشافات الإنارة بطرق المدينة ونقل الأسلاك من على الأعمدة القديمة على الأعمدة التى تم زراعتها من قبل. - المرور على الوحدة الصحية لقرية محلة بشر لمتابعة الإنضباط الإدارى وتلاحظ غياب 5 من العاملين بدون سند قانونى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. - إزالة كل العوائق على الترع العمومية داخل نطاق الوحدة لتبطنها وتغير نظام الرى بالغمر إلى الرى الحديث. - المرور على المخابز والمحلات التجارية وكذا صالونات الحلاقة ومتابعة مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بها، وأسفرت الحملة عن مصادرة زجاجات عصائر منتهية الصلاحية وتم إعدامها فى الحال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير 15 محضر إنتهاء شهادة الصلاحية وعدم إعلان وسلع مجهولة المصدر. - رش وتعقيم مبنى الوحدة المحلية لقرية محلة فرنوى ومعدات النظافة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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