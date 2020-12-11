وزير التنمية: توجيهات مستمرة من السيسى بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم

جدة - نرمين السيد - وشدد شعراوى، وفقا لبيان صحفى بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمكافحة الفساد، على وجودة إرادة سياسية حقيقية وقوية لمجابهة الفساد والسعى نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والارتقاء بالحياة المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، المستمرة بمواجهة الفساد بكل قوة وحسم، وأن جميع العاملين بالدولة مهما كانت مناصبهم وبدون أى استثناء كلهم سواء أمام القانون.

وقال اللواء محمود شعراوى، إن ملف مكافحة الفساد بالمحليات يأتى على رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية، والجميع لا يألوا جهداً فى مواجهة أى نوع من أنواع الفساد وعدم التهاون تجاه أى مخالفات بالإدارة المحلية.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن هذا اليوم يمثل مناسبة مهمة للتأكيد على رفض الدولة المصرية بكافة وزاراتها ومؤسساتها وهيئاتها لتلك الجريمة بكل أشكالها وصورها وعلى المستويات لما لها من تأثير مباشر على جهود الدولة فى عملية التنمية وعدم رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى وجود تعاون وتنسيق مستمر بين الوزارة وجميع الأجهزة الرقابية المعنية فى هذا الشأن وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب والأجهزة الرقابية الأخرى ومتابعة ما تصدره من توصيات أو ملاحظات ومعاقبة المقصرين عن أداء الواجبات الوظيفية.

وأضاف شعراوى، أنه تم خلال الفترة الماضية تحويل عدد من القيادات بالمحليات إلى وظائف إدارية غير قيادية، كما تم تحويل عدد آخر من القيادات والعاملين إلى النيابة الإدارية والنيابة العامة للتحقيق فى مخالفات مالية وإدارية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أهمية الدور الذى يقوم به قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة فى القيام بالحملات التفتيشية المفاجئة والمخططة على الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء وكذا فحص والتحقيق فى الشكاوى المتعلقة بالفساد ومعاقبة المخالفين على الفور.

وقال شعراوى، إن الوزارة تتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإعداد وتجهيز المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن لفصل طالبى الخدمة عن مقدميها وتدريب العاملين عليها للتقليل من معدلات الفساد داخل الوحدات المحلية.

وأضاف الوزير، أنه تم ميكنة حوالى 282 مركز تكنولوجى على مستوى المحافظات من إجمالى 313 مركزا، كما تم إطلاق وتشغيل بوابة خدمات المحليات على الانترنت لإتاحة الخدمات للمواطنين أون لاين.

وتابع شعراوى: كما تقوم الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذ خطة قومية للتحول الرقمى والميكنه والأرشفة فى إطار مبادرة مصر الرقميه فى كل المحافظات كأحد آليات استراتيجية محاربة الفساد وتطبيق محدداتها.

وأوضح الوزير أن هناك تعاون بين الوزارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتأهيل وتدريب الكوادر المحلية، وكذا إجراء الاختبارات للمتقدمين لمسابقة شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية لاختيار أفضل العناصر.

وأكد "شعراوي" أنه يتم توفير برامج ودورات تدريبية للعاملين بالمحليات على تنفيذ الإجراءات القانونية، لأداء الخدمات وكذلك توضيح الإستراتيجية القومية لمواجهة الفساد والإجراءات العقابية حال وجود مخالفات.

وقال شعراوى، إن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة أدرج موضوعات الحوكمة ومحاربة الفساد والتطبيق العملى لكل القوانين التى تحكم أداء المحليات فى دوراته التدريبية المتخصصة لكافة العاملين فى الجهاز الإدارى للمحليات بكافه تخصصاتها بداية من مستوى القرية وحتى رؤساء المدن والأحياء.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مركز سقارة استحدث دورات متخصصة لتنفيذ الأحكام ورؤية مصر 2030 ومنظومة مكافحة الفساد للعاملين بإدارات الشؤون القانونية والهندسية والادارية والمالية.

وحول الإجراءات التى قامت بها المحافظات لمواجهة الفساد، قال شعراوى إنه يتم توزيع نسخة من مدونة السلوك الوظيفى على جميع العاملين بالجهاز الإدارى للمحافظات للعمل بموجبها وتم عمل ندوات لهم لتوضيح كيفية العمل بها.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم إنشاء خدمة الشباك الواحد للتعامل مع المواطنين وتم تدعيمه بكاميرات مراقبة لتحسين أداء الخدمة والرقابة على الأداء بالإضافة إلى قيام المحافظين بتحديد يوم من كل أسبوع لعقد لقاء مع المواطنين لتلقى الشكاوى ووضع حلول فورية.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أنه يتم عقد دورات تدريبية بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة لمسؤولى الوحدات المحلية والأحياء والمدن والمراكز بالمحافظات، والقيام بأعمال التفتيش على الإدارات الهندسية من قبل قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة وتقديم تقارير دورية بالنتائج واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

وأشار الوزير، إلى وجود بعض العناصر المتميزة بالإدارة المحلية والتى تؤدى عملها بكل تفانى وإخلاص وضمير وتواجه بكل قوة كافة أشكال الفساد، مشيرا إلى حصول إحدى الموظفات بديوان عام محافظة الإسكندرية على جائزة أفضل موظفة حكومية عربية فى جائزة التميز الحكومى بدولة الإمارات خلال شهر نوفمبر الماضى.