818 طالبا مرشحا بجامعة حلوان لانتخابات الاتحادات

جدة - نرمين السيد - أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشؤوون التعليم والطلاب أن عدد المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية 818 طالبا وطالبة على مستوى كليات الجامعة.





وأكد الدكتور ماجد نجم فى بيان اليوم الجمعة، أن الجامعة شهدت انطلاق أعمال انتخابات الطلاب الاتحادية للعام الجامعى 2020-2021 الذى بدأ بفتح باب الترشح للطلاب، وسحب الاستمارات وتقديمها، وكان هناك إقبالا من الطلاب فى معظم الكليات، ما يعكس مدى وعى الطلاب بالمشاركة والتفاعل مع جميع أنشطة الجامعة، بما يسهم فى إعداد أجيال قادرة على القيادة فى المستقبل، وقد تم تقديم التسهيلات اللازمة لكل الطلاب لتمكينهم من المشاركة فى العملية الانتخابية.

وأوضح أن كليات الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات الطلابية، بتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، من خلال التباعد الاجتماعى ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد الدكتور حسام رفاعى أنه تم فتح باب الترشح للانتخابات الطلابية، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المرشحين للانتخابات الطلابية حوالى 818 طالبا وطالبة "منهم 477 طالبا، و341 طالبة".

ويتم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المرشحين يوم الأحد الموافق 13 ديسمبر 2020، بحيث يتم تلقى طلبات الطعون يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالى الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.

وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعى 2020-2021 من الدكتور حسام رفاعى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ورئيس اللجنة العليا، والدكتورة فاطمة الرزاز عميد كلية الحقوق عضوا، والدكتورة ميرفت محمد سالم مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية عضوا، وراشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوا، ودنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوا، وأحمد السيد أحمد الطالب بكلية التمريض عضوا.