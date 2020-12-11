صور.. أول أيام انتخابات اتحادات الطلاب بعلوم عين شمس

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور أشرف بغدادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الجمعة، لجنة انتخابات اتحاد الطلاب بالكلية للاطمئنان على سير عملية سحب وتقديم استمارات الترشح للطلاب الراغبين فى المشاركة فى سباق الانتخابات، كما تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجرائات الاحترازية.





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