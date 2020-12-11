إنفوجراف.. خطوات الحصول على لقاح كورونا الصينى مجانا

جدة - نرمين السيد - فى الإنفوجراف التالى يرصد موقع "دوت الخليج" خطوات الحصول على لقاح كورونا الصينى مجانا: وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذا اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86٪ فى الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99٪ فى إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100٪ فى الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.

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