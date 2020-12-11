الأرصاد تحذر: عاصفة ترابية وشبورة كثيفة على الطرق وأمطار بالسواحل غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس الغد مائل للدفء نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، يصاحبه شبورة مائية في فترات الصباح والرياح معتدلة.

ويكون الطقس مائل للدفء نهارا على السواحل الشمالية بارد ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، يصاحبه أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويكون هناك أمطار خفيفة أيضا على بعض مناطق من السواحل الغربية، وشبورة مائية كثيفة صباحا على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أما نشاط الرياح المثارة للأتربة والرمال يكون على بعض مناطق من غرب البلاد ( السلوم - سيدي براني - سيوة).

ويبقى الطقس ما بين الدافئ والحار نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 23 للعظمى والصغرى 10، جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 11.