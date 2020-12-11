أهم أنشطة وزارة الزراعة في أسبوع.. إنفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الإنفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 16، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 4 الى 10 ديسمبر الجاري.

وأصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وألقى الحصاد الاسبوعي الضوء على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عمرو عبدالوهاب رئيس شركة تنمية الريف المصري، لمتابعة موقف مشروعات شركة "تنمية الريف المصري الجديد"، فضلا عن اجتماع رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة والري، لمتابعة موقف عدد من المشروعات المهمة التي تستهدف توسيع الرقعة الزراعية، في كل من منطقة المحسمة، ووسط وشمال سيناء، إلى جانب تنمية منخفضات توشكى، كما بحث جهود توفير الموارد المائية والبنية الأساسية اللازمة لدعم تلك المشروعات، إضافة لمشروعي تبطين الترع والري الحديث.

واشار الحصاد الاسبوعي الى زيارة وزير الزراعة العراقي المهندس محمد كريم، الى مصر حيث استقبله السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي أكد خلال اجتماع عقد بديوان وزارة الزراعة، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتقديم كل الدعم لدولة العراق الشقيق، مشيرا الى اهتمام القيادة السياسية في الدولتين على تعميق التعاون نظرا للعلاقات التاريخية بين مصر والعراق، كما تفقدا مركز البحوث الزراعية وعددا من المعامل التابعة.

واشار الحصاد الاسبوعي الى مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في اجتماعات المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي الذي عقد من خلال تقنية الفيديو كونفرانس بحضور وزراء من ١١ دولة ونواب وزراء ممثلين لباقي الدول الأعضاء، فضلا عن مشاركتها في إجتماعات اللجنة التوجيهية لمنصة الشراكة الافريقية للبذور والتكنولوجية الحيوية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كما وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مذكرة تفاهم مع جامعتي اسوان وأسيوط للتعاون في مجال الدراسات المتكاملة للأراضي بجنوب الوادي، فضلا عن توقيع بروتوكول تعاون فيما يتعلق بإجراء وتنفيذ دراسات حصر وتصنيف التربه لمساحة 200 الف فدان بتوشكى لتعظيم الدور الخدمي والتنموي والبيئي للمراكز البحثية والجامعات المصرية، كذلك قام وفد رفيع المستوى من الوزارة الزراعة بالمرور ومتابعه دراسات الحصر التصنيفي للتربه بمنطقة توشكى ومتابعة أنشطة ومشروعات الهيئة بتوشكى وأراضي المنخفضات.

وعقدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، هذا الاسبوع اجتماعًا بمربي ومصدري الحيوانات والطيور البرية لبحث سبل النهوض بالصناعة وتبسيط اجراءات التصدير والاستيراد، فضلًا عن استطلاع رأيهم في جودة الخدمات المقدمة من الهيئة وبحث العقبات التي تواجه المربيين، كما تم احباط عملية تهريب 6 طرود من خارج البلاد إلى الداخل تحتوى على ببغاوات تندرج فى قائمة سايتس 1 المهددة بالانقراض والمحظور صيدها والاتجار فيها وتم مصادرة الشحنة وإرسالها الى حديقة الحيوان بالجيزة لرعايتها و الحفاظ عليها وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية مع الشركة المهربة.

وأعلن مركز بحوث الصحراء، تخفيض أسعار عصر زيت الزيتون في مطروح هذا العام ليصل سعر عصر طن زيت الزيتون إلي 600 جنيها للطن بدلا من 1000 جنيها، وذلك ضمن تكليفات وزير الزراعة بتخفيف الأعباء عن أهالي محافظة مطروح، حيث تم عصر حوالي 90 طن زيتون لأصناف مختلفة هذا الموسم، كما تم تشكيل لجنة لتقييم وانتخاب اصناف و سلالات قصب السكر نتاج برنامج تربية قصب السكر بمعهد بحوث المحاصيل السكرية وذلك بمحطات بحوث شندويل و المطاعنه و كوم امبو، حيث تضم باحثين من اقسام: التربية والوراثه والامراض والافات والمعاملات، كما تم عقد ندوة تثقيفية موسعه بمركز الداخله بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم عرض منظومة الري الحديث وفوائده واهمية دور الجمعيات التعاونية الزراعية مع مهندسي التعاون ومشاركة الجمعية المركزية للتعاون مع جمعياتها النوعية بالوادي الجديد لتحديث منظومة الري الحقلي والتعاقد مع الشركات لخدمة المزارعين.

واعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، بالوزارة عن ملخص بما تم من انشطة خلال الاسبوع الماضي، حيث تم إصدار (633) ترخيص تشغيل ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلا عن الموافقة على تسجيل عدد (223) تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم(128) محلية،(95) مستورده، وفقًا للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، واصدار (5) موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة داجنة جديدة طبقًا لمعايير وإشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، كذلك تم تنظيم (3) ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات (الاسكندرية - المنوفية - الفيوم) لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة.