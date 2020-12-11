كشف تقرير تلقاه وزير القوي العاملة محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالسفارة المصرية بدولة الكويت عن أن وفاة طبيبة التخدير جيهان كامل الحلواني كان طبيعيا بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم في الدم بعد صراع طويل مع المرض، وليس بفيروس كورونا.
وأصدر وزير القوي العاملة تعليماته لمكتب التمثيل العمالي بمتابعة المستحقات العمالية للطبيبة المتوفاة، وتقديم خالص العزاء لأسرة الفقيدة.
وأوضح الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالي بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلواني تعمل طبيب تخدير ، بالمستشفى الأميري منذ بداية عام 1997 ، وأن سبب الوفاة طبيعيًا ناتج عن هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وتوفيت بالمستشفي الأميري ، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازي.
وقد تم دفن الطبيبة بالكويت ويتابع مكتب التمثيل العمالي مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يتابع مستحقات طبيبة التخدير المصرية المتوفاة طبيعيا بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.