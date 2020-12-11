القومي للمرأة يهنئ إلهام شاهين على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني إلى الفنانة الهام شاهين لفوزها بجائزة أحسن ممثلة، عن دورها في الفيلم المصري "حظر تجول- Curfew" إخراج أمير رمسيس، بالمناصفة مع الممثلة ناتاليا بافلينكوفا، بطلة الفيلم الروسي "مؤتمر – Conference"، ضمن منافسات المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ 42.

وعبرت مايا مرسى عن سعادتها بفوز إلهام شاهين بهذه الجائزة الهامة من مهرجان كبير وهام بقيمة مهرجان القاهرة السينمائي الدولى العريق ، مؤكدة أنه فوز وتكريم مستحق عن دور هام قدمته باقتدار الفنانة إلهام شاهين يضاف إلى رصيدها الفنى الكبير والحافل بالعديد من الأدوار الهامة والمميزة، مشيدة باهتمام الفنانة إلهام شاهين بتناول قضايا المرأة فى أعمالها الفنية ، متمنية لها المزيد من النجاحات فى مسيرتها الفنية.

يذكر أن الدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي، شهدت عرض أكثر من 90 فيلما، من 40 دولة، بينها 20 فيلما في عروضها العالمية والدولية الأولى .