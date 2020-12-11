عضو صحة النواب: استلام اللقاح لحظة تاريخية والأولوية للأطقم الطبية

أكد عضو لجنة الصحة في البرلمان عبدالحميد الشيخ، على أن مصر شهدت لحظة هامة في تاريخها، سنظل نتذكرها، والمتعلقة بحصولها على لقاح فيروس كورونا المستجد، موضحا أن اللقاح حصل على موافقة الطوارئ من منظمة الصحة العالمية، قائلة إن الأولوية في توزيع اللقاح وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية العاملين بالقطاع الصحي بمستشفيات العزل والصدر والحميات، إضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوي وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأعرب النائب عن تفاؤله بما اتخذته الوزارة من اجراءات احترازية مشددة في كل المستشفيات، بالتزامن مع الموجة الثانية لفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، وأنها شرعت في تخصيص ممرات آمنة للمرضى بجميع المستشفيات لمنع اختلاط المترددين على المستشفيات بالمصابين بالفيروس، فضلًا عن تشديد الإجراءات الاحترازية.

يشار إلى أنه قد استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الخميس، الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة (سينوفارم) الصينية، بمطار القاهرة الدولي، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بحضور السفير الصيني لدى مصر (لياو لي تشانغ) والسفيرة مريم الكعبي القائم بأعمال السفير الإماراتي لدى مصر.

وأوضحت الوزيرة أن مصر تشهد يومًا تاريخيًا، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لحرصه على توفير لقاح فيروس كورونا للشعب المصري، مؤكدة أن مصر أول دولة أفريقية تحصل على لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى عمق وترابط العلاقات مع الشعب الإماراتي، إضافة إلى علاقات الصداقة مع الشعب الصيني، حيث استطاعت مصر الحصول على أولى شحنات اللقاح الصيني من شركة (سينوفارم) الصينية بدعم من شركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية.