السفير محمد إدريس خلال مشاركته فى احتفال يوم الرعاية الصحية:مصر توفر الرعاية الصحية بشكل متدرج

شارك السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، في الاحتفال بيوم الرعاية الصحية الشاملة، حيث نظمت بعثات كل من اليابان، وجورجيا، وتايلاند، بوصفهم رؤساء مجموعة الدول أصدقاء الرعاية الصحية الشاملة في الأمم المتحدة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، الاحتفال أمس 10 ديسمبر الجاري تحت عنوان "الصحة للجميع: الاستثمار في الأنظمة الصحية وحماية الجميع من أجل بناء مستقبل صحي وآمن".

ركز الحدث الذي شارك فيه رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وممثلين عن الدول، ومنظمة الصحة العالمية، فضلاً عن ممثل عن وكالة المساعدات اليابانية (الجايكا)، على أهمية استمرار الدول في العمل على تنفيذ تعهداتها المرتبطة بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للجميع، خاصة في ظل جائحة الكورونا، وكذلك الاستثمار في البنية التحتية الصحية من أجل التعافي من آثار الجائحة وتحقيق التنمية المستدامة.

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