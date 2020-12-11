1184 مرشحا لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة الإسكندرية، اليوم الجمعة، عن ترشح 1184 طالبا وطالبة لخوض انتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعي 2020 - 2021، وذلك بـ 21 كلية ومعهد، تمهيدا لإعلان الكشوف المبدئية للمرشحين غدا.





ويتوزع المرشحون بواقع "90 طالبا وطالبة بكلية الآداب، و62 بكلية التجارة، و82 بحقوق، و55 بتربية، و56 بالسياحة والفنادق، و40 بطب الأسنان، و28 بصيدلة، و49 بكلية الطب البشرى، و55 بزراعة الشاطبى، و67 بالهندسة، و59 بعلوم، و38 بالتمريض، و118 بطب بيطرى".

بينما ترشح 45 طالبا بكلية التربية الرياضية للبنين، و56 بالتربية الرياضية بنات، و70 بفنون جميلة، و47 بزراعة سابا باشا، و32 بالتربية النوعية، و37 بالتربية "رياض الأطفال"، و70 بدراسات الاقتصاد والعلوم السياسية، و29 طالبا وطالبة بكلية الحاسبات والمعلومات.

ويتضمن الجدول الزمنى لانتخابات اتحادات الطلاب بجامعة الإسكندرية، إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين غداً، ثم تلقى طلبات الطعون يوم 14 ديسمبر الجارى والفحص يوم 15، وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين يوم 16، وبدء الدعاية الانتخابية يوم 17 ديسمبر.

وتجرى الجولة الأولى للانتخابات والفرز وإعلان النتائج فى الكليات يوم 20 ديسمبر الجارى، وإجراء جولة الإعادة يوم 21، وإجراء انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 22، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات ونوابهم يوم 23.

وتختتم الانتخابات الطلابية بجامعة الإسكندرية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الجامعة ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم 24 ديسمبر الجارى.

وقال الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، إن الجامعة استعدت لإجراء الانتخابات وإتاحة بيئة تنافسية عادلة، ليتمكن الطلاب من اختيار ممثليهم فى اتحادات الطلاب بإرادة حرة.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية، أنه سيتم مراعاة كل الإجراءات الاحترازية، لمواجهة فيروس كورونا لتوفير الأجواء المناسبة للمشاركة الطلابية فى العملية الانتخابية بفاعلية.