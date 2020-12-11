بدير عبدالعزيز: تعاون إقتصادي مصري عراقي يبشر بدفعة قوية للتعاون الصناعي والتجاري

ثمن عضو لجنة الخطة والموازنة في البرلمان بدير عبدالعزيز ، مخرجات اللقاء الذي جرى بين وفد عراقي رفيع يزور مصر، ومسؤولي الحكومة المصري، خاصة أعضاء وزارة التجارة والصناعة.

وأشار عبدالعزيز إلى أن أحد أبرز المكتسبات التي تم الاتفاق عليها، هو إيفاد فريق فني من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية، إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة وشيكة إلى العراق

وأكد النائب أن أعضاء اللجان الاقتصادية في البرلمان يثمنون على الدوام أية تحركات تستهدف إنعاش الاقتصاد وخطط التنمية، مشيراً إلى أنه سيتم التعرف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقية، والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقية التي يمكن البناء عليها في المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك رغبة قوية لدى العديد من رجال الأعمال المصريين في الوجود بالسوق العراقية والمشاركة في مشروعات إعادة الإعمار.

وكانت قد أكدت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك مع العراق في كافة مجالات التعاون الصناعي والتجاري، خاصة في ظل قوة العلاقات بين البلدين، وتوافق رؤى القيادتين المصرية والعراقية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزارة مع الدكتور منهل عزيز الخباز، وزير الصناعة والمعادن العراقي، والذي يزور مصر حاليًا ضمن وفد حكومي رفيع المستوى، لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق، وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضي.