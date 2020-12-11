سينوفارم.. كل ما تريد معرفته عن اللقاح الصينى المضاد لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - فى خطوة تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، للتغلب على وباء كورونا، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، مساء أمس، وصول أول شحنة من لقاح سينوفارم، بعد نجاح التجارب الإكلينيكية له، وتحقيق نتائج جيدة.





أولوية التوزيع

وبحسب تصريحات لـ الدكتورة هالة زايد، فإن الأولوية فى توزيع لقاح سينوفارم، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ستكون للأطقم الطبية بالقطاع الصحى بمستشفيات العزل والصدر والحميات بالإضافة إلى مرضى الأورام والفشل الكلوى وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

كيفية الحجز

وحول كيفية حجز لقاح سينوفارم، فمن المقرر أن تطلق الصحة، موقعًا إلكترونيا، لحجز اللقاح للفئات المؤهلة و إتاحة كافة التفاصيل الخاصة باللقاح عليه، بالإضافة إلى الخط الساخن 15335.

50 ألف جرعة

وضمت الشحنة الأولى، التى استقبلتها مصر كأول دولة فى إفريقيا تحصل على اللقاح، 50 ألف جرعة، فيما تم التعاقد مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (جاڤى) للحصول على المزيد من اللقاحات.

العلاج مجانًا

بعد استلام كل الشحنات، سيتم إتاحة العلاج لكل مواطن بالمجان، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى هذا الصدد، وستصل شحنات متتالية من اللقاح إلى مصر خلال الأسبوع القادم والأسبوع الذى يليه.

طريقة الحقن

من المقرر أن يتم أخذ لقاح سينوفارم فى عضلة الكتف على جرعتين يفصل بينهما 21 يوماً، وذلك حسب تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة.

نتائج جبارة

وبحسب الشركة المصنعة، فإن فاعلية لقاح سينوفارم تقدر بنحو 86%، وفى حالة إصابة الشخص بعد أخذه اللقاح ستكون إصابته خفيفة، وبذلك تصل نسبة فاعلية اللقاح لـ100% ضد الحالات الحادة.

حول اللقاح

"سينوفارم" هو لقاح معطل، يحتوى على الفيروس الذى تم إنشاؤه فى المختبر ثم قُتل، وبالتالى فهو غير معد، وجرب على القوارض والأرانب والقرود، دون أن يسبب أى آثار جانبية.

وجرى تصنيع اللقاح فى معهد بكين للمنتجات البيولوجية التابعة لـ"CNBG"، وذلك حسب مجلة The Lancet الطبية.