مواعيد الغلق وكمامات لعمال النظافة.. توجيهات جديدة من محافظ الجيزة

جدة - نرمين السيد - كلف أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على المحال والمنشآت التجارية والمطاعم والورش الحرفية للتأكد من الالتزام بمواعيد الفتح والغلق التى تم إقراراها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع شرطة المرافق، فى إطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.





توجيهات المحافظ جاءت خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله راشد رئيس هيئة النظافة بتوفير الأعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة والتأكيد على عدم تواجدهم بالشارع فى أثناء تأدية عملهم بدون ارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم.

كما شدد راشد وفقا لبيان صحفى، على رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة تطبيق الإجراءات الاحترازية والقيام بأعمال الرش والتطهير للمنشآت والمبانى والمرافق الحكومية والتى تشهد تردد من قبل المواطنين لمجابهه تفشى فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المختلفة.

وصرح محافظ الجيزة، بأن إجمالى ما تمكنت المحافظة من رصده بالفعل خلال السنوات الماضية من أعمال بناء مخالف هو 177 ألف حالة وقد تم إزالة أكثر من 55 ألف حالة بناء مخالف منهم على مدار عاميين .

وأكد راشد، أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بالملفات التى تمس الحياة اليومية للمواطن وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والنظافة والإشغالات، مشيراً إلى أنه وبالتعاون مع وزارة الإسكان تم إدخال خدمة الصرف الصحى لمراكز العياط والصف بعد توقفها من عشرات السنوات.

كما وجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بالتأكيد من ميكنة طلبات التصالح على أجهزة الحاسب الآلى للحفاظ عليها من الفقد وتفعيل دور لجان البت بالشكل الأمثل لسرعة الفحص والبت فى الطلبات المقدمة من المواطنين بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أنه تم تلقى حوالى 190 ألف طلب تصالح حتى الآن على مستوى المحافظة والطلبات تشهد زيادة يوميه فى ظل وعى المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء، موجها الشكر للعاملين بالأحياء والمراكز لما بذلوه من مجهود مكثف خلال الفترة الماضية فى استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشؤون الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة بضرورة التصدى لظاهرة الأدوية المغشوشة حفاظا على أمن وسلامة المواطنين .