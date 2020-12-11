مصر والعراق يوقعان البرنامج التنفيذى للتعاون فى مجال التعليم العالى

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اجتماعا مع الدكتور خالد بتال النجم وزير التخطيط العراقى، أمس الخميس، بمشاركة وفد رفيع المستوى من الجانبين.





جاء ذلك على هامش زيارة الوفد العراقى للقاهرة لتنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، طبقا لتوصيات اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى عقدت فى بغداد، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى الكاظمى، رئيس الوزراء العراقى.

وشهد الاجتماع، وفقا لبيان صحفى، توقيع البرنامج التنفيذى للتعاون بين الجانبين فى مجال التعليم العالى للأعوام 2020/2022، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وينص البرنامج التنفيذى على استمرار التعاون الثنائى بين مؤسسات التعليم العالى، وعقد اتفاقيات توأمة بينها.

كما ينص البرنامج على تبادل أعضاء هيئة التدريس على النحو التالى، تنظيم زيارات قصيرة الأجل لأساتذة مصريين وعراقيين، أعضاء هيئة تدريس فى مختلف التخصصات العلمية لتقديم محاضرات وتبادل الخبرات مع نظرائهم، والمشاركة فى الفعاليات، وكذلك توفير الوثائق اللازمة للباحثين من الجانبين وتبادل الرسائل العلمية والمناهج الدراسية والمطبوعات والدوريات العلمية والمؤلفات المترجمة.

ويتضمن البرنامج التنفيذى، إحياء الفعاليات العلمية والثقافية المشتركة بين الدولتين، من خلال تنظيم دورات تدريبية ولقاءات ومؤتمرات وحلقات دراسية بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعلماء والباحثين المصريين والعراقيين، وتنظيم معرض تعليمى لنشر وترويج وتسويق الجامعات فى البلدين، وبحث معادلة شهادات عدد أكبر من الجامعات المصرية بالعراق لتسهيل استقبال مزيد من الطلاب الراغبين فى الدراسة بمصر والاستفادة من الخبرات المصرية فى إقامة مركز لزراعة نخاع العظام بالعراق.

وفى مجال البحث العلمى، تناولت المناقشات، دفع التعاون الجاد بين الطرفين خاصة فى مجالات الاهتمام المشترك مثل الطاقة والمياه والزراعة، وإطلاق نداء بحثى مشترك فى المجالات العلمية المشتركة، لكى تستفيد العراق من الطفرة التى حققتها مصر خلال السنوات الماضية، فى توطين التكنولوجيا وفى إنشاء الحاضنات التكنولوجية وأدوية العلوم، وإجراء أبحاث مشتركة، والإشراف المشترك على الأبحاث العلمية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، على أن هذا البرنامج هو امتداد للعلاقات الطويلة التى تربط البلدين وتوثيق للتعاون بينهما فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرا لتوفير الفرصة للجانب العراقى للإفادة من التجربة المصرية فى التوسع فى التعليم العالى من خلال إنشاء مؤسسات تعليمية بمستوى عالمي، وخاصة تجربة إنشاء الجامعات الأهلية الجديدة.

ومن جانبه، أعرب وزير التخطيط العراقى عن سعادته بحسن الاستقبال والتعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى المصرية، مشيرا لرغبة بلاده فى البدء بتجهيز ملحقية ثقافية عراقية لرعاية الطلاب العراقيين بمصر والذين يتزايد عددهم، حيث يصل عددهم الحالى 22 ألف طالب بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، مشيرا لتطلع بلاده لزيادة المنح المقدمة من مصر للطلاب العراقيين، وتسهيل العقبات التى تقابلهم خلال دراستهم فى مصر، وتقديم حافز للطلاب المتفوقين.