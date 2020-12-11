جدة - نرمين السيد - شارك اليوم الجمعة، نحو 50 غطاسا من المتطوعين من مختلف الجنسيات فى حملة لتنظيف أعماق البحر الأحمر من المخلفات، أمام شواطئ مدينة الغردقة، بإشراف إحدى المنظمات الدولية للغوص وعدد من مراكز الغوص.





وتهدف الفعالية إلى إخلاء أعماق البحر الأحمر من المخلفات والحفاظ على البيئة البحرية وسيتم نقل المخلفات لدفنها بالمدفن البيئى بصحراء الغردقة، وسيتم تكريم المشاركين عقب انتهاء حملة التنظيف. وقال أحمد القوصى أحد رعاة الحدث، فى تصريحات صحفية، إنه تم انتشال كميات كبيرة من المخلفات من قاع البحر الأحمر عبارة عن أكياس بلاستيك ومخلفات صلبة ومعدنية وغيرها، وتم وضعها فى أكياس كبيرة تمهيدا لنقلها عن طريق جمعية "هيبكا" لدفنها بالطريق الدائرى بالمدفن البيئى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- بمشاركة 50 غطاسا.. انتشال كميات كبيرة من مخلفات شواطئ الغردقة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.