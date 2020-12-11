للمحن والشدائد آدابها.. «مسلمى روسيا» يبرز كلمة وزير الأوقاف عن الأخلاق

جدة - نرمين السيد - ونقل الموقع عن الوزير تأكيده أن الأخلاق ميزان اعتدال الحضارات واستقامتها، وأن انحدار الأخلاق فى أى أمة إيذان بانهيار حضارتها، والأخذ برأى أهل الاختصاص مطلب شرعى.

كما أكد أن للمحن والشدائد آدابها، ومن أهمها: الأدب مع الله وحسن الرجوع إليه، فزمن المحن هو زمن التوبة والأوبة إلى الله (عز وجل) ، حيث يقول الحق سبحانه : "فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا"، فهو وحده القادر على كشف الضر ورفع البلاء، حيث يقول سبحانه : "أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَّعَ الله قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ".

كما تناول الموقع كلمة وزير الأوقاف والتى جاء بها: "الأدب مع الخلق بالتراحم والتكافل، حيث يقول نبينا "صلى الله عليه وسلم": "الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِى الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ"، وفى الحديث القدسى: "إنَّ الله "عزَّ وجلَّ" يقولُ يَومَ القِيامَةِ : يا ابْنَ آدَمَ مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قالَ : أما عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِى فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْه ُ، أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِى عِنْدَهُ ؟ يا ابْنَ آدَمَ اسْتَطْعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِى ، قالَ: يا رَبِّ وكيفَ أُطْعِمُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قالَ: أما عَلِمْتَ أنَّه اسْتَطْعَمَكَ عَبْدِى فُلانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ ؟ أما عَلِمْتَ أنَّكَ لو أطْعَمْتَهُ لَوَجَدْتَ ذلكَ عِندِى ، يا ابْنَ آدَمَ اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تَسْقِنِي، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أسْقِيكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟ قـالَ : اسْتَسْقــاكَ عَبْدِى فُـلانٌ فَلَمْ تَسْـقِهِ، أمـا إنَّكَ لـو سَقَـيْتَـهُ وجَدْتَ ذلكَ عِندِى".

واختتمت كلمة وزير الأوقاف:"على أن القول بإباحة المعانقة عند من أباحها مقيد بما لم يكن هناك داء يخشى نقله من خلالها أو بسببها، ومعلوم لدى الجميع أن درء المفسدة ولو محتملة مقدم على المباحات وحتى المستحبات، ولَك فى أوقات السعة أن تأخذ بأى الآراء شئت من غير أن ينكر من أخذ برأى على من أخذ برأى آخر ، فمعلوم أنه لا إنكار فى المختلف فيه، إنما ينكر على من خرج على المتفق عليه عند أهل العلم المعتبرين فى ضوء مراعاة ظروف الزمان والمكان والأحوال، أما النوازل فلها أحكامها المعتبرة".