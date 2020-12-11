محافظ الجيزة يكلف بتوفير كمامات بأعداد كافية لعمال النظافة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بتشديد الرقابة على المحال والمنشأت التجارية والمطاعم والورش الحرفية للتأكد من الالتزام بمواعيد الفتح والغلق التى تم إقراراها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بالتنسيق مع شرطة المرافق وذلك فى اطار الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع.

وجاءت توجيهات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى وجه خلاله راشد رئيس هيئة النظافة بتوفير الاعداد الكافية من الكمامات لعمال النظافة والتأكيد على عدم تواجدهم بالشارع اثناء تأدية عملهم بدون ارتداء الكمامه حفاظاً على سلامتهم

وشدد على رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة تطبيق الاجراءات الاحترازية والقيام باعمال الرش والتطهير للمنشأت والمبانى والمرافق الحكومية والتى تشهد تردد من قبل المواطنين لمجابهه تفشي فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع كافة الاجهزة المختلفة

وقال محافظ الجيزة إن إجمالي ما تمكنت المحافظة من رصده بالفعل خلال السنوات الماضية من اعمال بناء مخالف هو 177 الف حاله وقد تم إزالة اكثر من 55 الف حالة بناء مخالف منهم على مدار عاميين، مضيفاً أن المحافظة تولي أهتمامآ كبيرآ بالملفات التى تمس الحياه اليومية للمواطن و على رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والنظافة والإشغالات مشيراً انه وبالتعاون مع وزارة الاسكان تم ادخال خدمة الصرف الصحى لمراكز العياط والصف بعد توقفها من عشرات السنوات.

ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز بالتأكيد من ميكنة طلبات التصالح علي أجهزة الحاسب الآلي للحفاظ عليها من الفقد وتفعيل دور لجان البت بالشكل الأمثل لسرعة الفحص والبت فى الطلبات المقدمة من المواطنين بأسرع وقت ممكن مشيراً انه تم تلقى حوالى 190 الف طلب تصالح حتى الان علي مستوي المحافظة والطلبات تشهد زيادة يوميه فى ظل وعي المواطنين بأهمية التصالح فى مخالفات البناء موجها الشكر للعاملين بالأحياء والمراكز لما بذلوه من مجهود مكثف خلال الفترة الماضية في استقبال طلبات التصالح من المواطنين.

وكلف المحافظ مديرية الشئون الصحية بالتعاون مع الجهات المختصة بضرورة التصدى لظاهرة الأدوية المغشوشة حفاظآ علي أمن وسلامة المواطنين .