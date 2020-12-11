مصر للطيران راع لفريق غزل المحلة في الدوري الممتاز لكرة القدم

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية عضو تحالف ستار عن رعايتها لفريق غزل المحلة لكرة القدم التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار الدور الوطني لمصرللطيران وتبنيها لبرامج المسئولية المجتمعية المستدامة والتي جزء منها الشراكة والتعاون مع الكيانات الاقتصادية القومية.

وخلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء أمس للإعلان عن رعاة فريق غزل المحلة نقل الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران تهنئة الطيار محمد منار وزير الطيران المدني والعاملين بقطاع الطيران للدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام والاستاذ احمد عمرو رئيس شركة مصر للغزل و النسيج ود. مصطفي عبده رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم (تحت التأسيس ) علي صعود فريق غزل المحلة للدوري الممتاز المصري لموسم هذا العام 2020/2021 وذلك بعد سنوات طويلة من الغياب عن المشاركة في المسابقة الرياضية الاكثر جماهيرية .

وأعرب زكريا عن سعادته برعاية الشركة الوطنية مصرللطيران لفريق غزل المحلة أحد أكبر وأعرق الأندية في تاريخ الكرة المصرية متمنيا له التوفيق في مشوار البطوله مؤكدا علي استعداد مصرللطيران لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لفريق غزل المحلة والفرق والمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب الرياضية بصفة عامة كونها الناقل الرسمي لمعظم البطولات الرياضية التي تقام في مصر .