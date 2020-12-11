نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإصابة بمرض نادر.. 8 آثار جانبية شديدة للقاح فايزر المنتظر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت السلطات البريطانية ظهور بعض من الآثار الجانبية المتوقعة لمنتج شركتي "فايزر" الأميركية و"بيونتك" الألمانية المضاد لفيروس كورونا المستجد.

ورغم أن فعالية لقاح "فايزر" و"بيونتك" تصل إلى نسبة 95 بالمئة، بعد أيام قليلة من تلقي الجرعة الثانية منه، لكن إدارة الغذاء والدواء كشفت أن فعالية العقار تتباين قليلا من شخص إلى آخر نظرا لعوامل عدة منها العمر، كما ظهرت بعض الآثار الجانبية الشديدة لدى المتطوعين.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز الآثار الجانبية للقاح فايزر:

حالة إعياء شديدة:

كشفت التجارب السريرية أن المتطوعين الذين حصلوا علي لقاح أصيبوا بحالة إعياء شديدة، ويعتبر هو العرض الأكثر شيوعا حيث تصل نسبته الي 63 % بين المتطوعين.

صداع مزمن:

وأكدت التجارب السريرية أنه عانى ما يقرب من 55 بالمئة من الصداع المزمن بعد أن حصلوا علي الجرعة الثانية من اللقاح.

شعور بالقشعريرة:

وفيما شعر ما يقرب من 32 بالمئة من المتطوعين بالقشعريرة بعد الحصول علي الجرعة الأولي مباشرة.

آلام المفاصل:

وأوضحت التجارب السريرية أن 24 بالمئة عانوا آلاما في المفاصل، حيث أستمرت الي عدة أيام بعد تناول جرعات اللقاح.

حمي:

وأشارت التجارب السريرية أن 14 بالمئة شعروا بارتفاع في درجات الحرارة ولكن يعتبر هذا العارض أمر طبيعي حيث يكون رد فعل لجهاز المناعة.

شلل بيل:

كشفت التقرير عن وجود عارض جانبي قوي نوعا ما لكنه نادر للغاية يسمى "شلل بيل"، وهو ضعف مفاجئ ومؤقت في عضلات الوجه، يختفي خلال أسابيع.

وقالت إدارة الغذاء والدواء إنها وجدت هذا العارض لدى 4 أشخاص فقط ممن تلقوا اللقاح.

تورم في العدد الليمفاوية:

أعلنت السلطات البريطانية أنه أبلغ 64 شخصا عن حالة من تورم في الغدد الليمفاوية خلال مرحلة التجارب السريرية.

ردود فعل تحسسية:

رصدت السلطات البريطانية مع انطلاق حملة كانت الآثار الجانبية تتصل بردود فعل تحسسية.

وأوصت هيئة الرقابة البريطانية على الأدوية بمنع اللقاح عن الذين لديهم سجل أمراض الحساسية الشديدة.

وكان رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، قد قال إن ردود الفعل التحسسية لم تكن مشكلة كبيرة خلال تجارب لقاح "فايزر" و"بيونتك" في الولايات المتحدة، التي شارك فيها أكثر من 20 ألف شخص.

وأضاف في تصريحات نقلتها وسائل إعلام أميركية أن "التجارب لم تشمل أشخاصا كانوا يعانون حساسية شديدة"، مشيرا إلى أن فريقه سيناقش الأمر.