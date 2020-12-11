نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يحفظ في الثلاجة.. أبرز المعلومات عن لقاح سينوفارم بعد وصوله لمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصلت إلى أرض مطار القاهرة الدولى أمس الخميس، الرحلة 925 في مطار القاهرة، حاملة الدفعة الأولى من لقاح شركة سينوفارم الصينية، المضاد لفيروس كورونا المستجد، وأن الدفعة الأولى من اللقاح تقدر بـ50 ألف جرعة، بعدما أجريت تجاربه السريرية على 3 ألاف متطوع بمصر خلال الشهرين الماضين.

ويستعرض "الفجر" في السطور التالية أبرز معلومات عن اللقاح الصيني، في النقاط التالية:

1- يعتمد اللقاح على استخدام جزيئات فيروسية ميتة لمهاجمة النظام المناعي في الجسم الفيروس بدون حدوث رد فعل خطير.

2- كشفت وزارة الصحة والسكان أنه يمكن تخزينه في ثلاجة عادية في درجة حرارة تتراوح بين 2 و8 درجات مئوية، مثل لقاح أكسفورد، المصنوع من فيروس تم تعديله وراثيا ويسبب نزلات البرد.

3- ووفق تصريحات الشركة في وقت سابق، سيتم إنتاج 300 مليون جرعة في السنة.

4- أكد وزارة الصحة أن الشخص يحتاج إلى جرعتين، الأمر الذي يعني أن هذا الإنتاج يكفي لـ150 مليون شخص في السنة.

5- وفق تقرير الشركة أن اللقاح أظهرت فعاليته بنسبة 86%.

6- وحددت وزارة الصحة الفئات الاكثر احتياجا وهم الفرق الطبية في البداية نظرا للكمية المحدودة.

وقالت وزارة الصحة، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 119702 حالة من ضمنهم 104074 حالة تم شفاؤها، و6832 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.