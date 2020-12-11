نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمطار مصحوبة بأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الغد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس غدا السبت، حيث تشهد البلاد أنخفاض في درجات الحرارة ومعدلات الرطوبة.

وحذرت الهيئة في بيان، من شبورة في الساعات الاولي من الصباح، مناشدة المواطنين بتوخي الحذر اثناء القيادة.

وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد منخفض جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض جوي.

وأوضحت أن البلاد تشهد غدا السبت يسود طقس دافيء علي القاهرة الكبري والوجه البحري بينما يكون مائل للحرارة علي جنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأكدت الهيئة أن تشهد السواحل الشمالية طقس مائل للدفء فيما يكون طقس حار علي جنوب الصعيد.

وليلا تتوقع الهيئة أن يسود طقس بارد علي معظم أنحاء البلاد فيما يكون شديد الحرارة علي شمال وجنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية غدا السبت، والتي تتمثل في شبورة صباحا مصحوبة بأمطار خفيفة 20% علي الوجه البحري والقاهرة وشمال صعيد، وأمطار خفيفة 30% علي السواحل الشمالية الغربية، كما تكون الرياح مثيرة للأتربة علي بعض المناطق من (السلوم-سيوه-سيدي براني).

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل الي مضطرب وارتفاع الموج من مترين الي مترين ونصف والرياح جنوبية غربية أما حالة البحر الأحمر تكون خفيف الي معتدل وارتفاع الموج من متر ونصف الي مترين وربع والرياح شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة غدًا السبت، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 11 درجة.