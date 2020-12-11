نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القوى العاملة بالقليوبية تتابع الإجراءات الاحترازية للوقاية من "كورونا" بالصناعات الدوائية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية بجولة تفقدية بشركة (اوركيديا للصناعات الدوائية) بالمنطقة الصناعية بالعبور في إطار توجيهات وزير القوي العاملة محمد سعفان بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لاتخاذ كافة التدابير والوقاية بالمناطق الصناعية بالتفتيش من قبل الوزارة ومديرياتها علي مستوى المحافظات للوقاية والحد من الإصابة من الموجة الثانية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- ١٩)، والتأكد من التزام أصحاب المصانع بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.وأكدت إيمان السيد شحاته وكيل الوزارة مدير المديرية، خلال الجولة التي رافقها فيها محمد عليان وكيل المديرية، ومديري مكاتب السلامة والصحة المهنية وتفتيش وعلاقات العمل بالعبور ، أنها تقوم بزيارات مفاجئة علي المصانع العاملة بالمناطق الصناعية بالمحافظة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية بهذه المناطق لضمان توفير الحماية للعاملين واستمرار عجلة الإنتاج وعدم توقف حركة المصانع لتحسين مستوى الاقتصاد، مؤكدة أنه فى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحاب تلك المصانع غير الملتزمة للحد من الموجة الثانية من انتشار الفيروس والحفاظ على صحة وسلامة العاملين وأسرهم.



