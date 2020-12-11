نيفين جامع: اتفقنا على إيفاد فريق فنى من الوزارات للوقوف على احتياجات السوق العراقي

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص مصر على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادى المشترك مع دولة العراق الشقيقة فى جميع المجالات وخاصة التعاون الصناعى والتجارى خاصة فى ظل قوة العلاقات بين البلدين وتوافق الرؤى بين القيادتين المصرية والعراقية.

وأشارت الوزيرة، وفقا لبيان صحفى، إلى حرص الحكومة المصرية على البناء على نتائج القمة الرئاسية التى عقدت بالعاصمة الأردنية عمان خلال شهر أغسطس الماضى والتى كانت بمثابة دفعة قوية لتعزيز التعاون العربى المشترك وتحقيق آمال وطموحات شعوب الدول الثلاث.

وأشارت إلى ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية الوطيدة التى تربط مصر والعراق وتحويلها إلى مشروعات تعاون اقتصادى تسهم فى تعزيز معدلات نمو الاقتصادى المصرى والعراقى وتحقيق التكامل الاقتصادى المنشود.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التى عقدتها الوزيرة مع الدكتور منهل عزيز الخباز وزير الصناعة والمعادن العراقى والذى يزور مصر حالياً ضمن وفد حكومى رفيع المستوى لمتابعة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق وذلك على هامش زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى دولة العراق نهاية شهر أكتوبر الماضى.

وقالت الوزيرة إنه تم الاتفاق مع الجانب العراقى على إيفاد فريق فنى من وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية المصرية إلى جانب ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية لزيارة العراق خلال الفترة القريبة المقبلة للوقوف على التوجهات الصناعية العراقية واحتياجات السوق العراقى والتعرف عن كثب على الفرص المتاحة بالسوق العراقى التى يمكن البناء عليها فى المرحلة المقبلة، لافتة إلى أن هناك رغبة قوية لدى العديد من رجال الأعمال المصريين فى التواجد بالسوق العراقى والمشاركة فى مشروعات إعادة الأعمار.

وأوضحت جامع أن اللقاء استعرض احتياجات الحكومة العراقية خلال الفترة القادمة فى إطار مبادرة إعمار العراق وإمكانية تلبية هذه الاحتياجات من خلال الشركات والقطاع الخاص المصرى خاصةً فى ظل توجيهات الرئيس السيسى، بتوجيه كل الدعم للحكومة العراقية فيما يخص إعادة إعمار العراق، مشيرةً إلى أن الشركات المصرية لها باع طويل فى التعاون التجارى والاستثمارى مع كافة الدول العربية وخاصةً العراق.

وحول رغبة الجانب العراقى فى الاستعانة بالخبرة المصرية فى تطوير عدد من الصناعات العراقية، أكدت وزيرة التجارة والصناعة أن الوزارة حريصة على إتاحة كافة الكوادر اللازمة لنقل التكنولوجيا والخبرات المصرية إلى الصناعة العراقية وبصفة خاصة فى مجال إقامة المناطق والمجمعات الصناعية المتخصصة، مشيرةً فى هذا الإطار إلى أن الوفد الفنى لوزارة الصناعة العراقية والذى زار القاهرة الأسبوع الماضى قد قام بزيارات ميدانية إلى عدد من التجمعات الصناعية والمصانع للتعرف على الإمكانات الصناعية المتاحة وسبل الإستفادة منها فى تطوير قطاع الصناعة العراقى.

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