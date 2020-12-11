طارق الخولى لـ تحيا مصر: الحزبيين داخل التنسيقية هم ممثلى أحزابهم ويمثلون حلقة وصل للتعبير

قال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، طارق الخولى، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين هى منصة حوار، تجمع الشباب السياسيين والحزبيين، والحزبيين الموجودين داخل التنسيقية يمثلوا أحزابهم.
وتابع خلال حديثه لـ تحيا مصر، إذا كان هناك قضية ما محل حوار داخل التنسيقية، فيطٌلب من شباب الأحزاب داخل التنسيقية، أن يعودوا إلى أحزابهم، لمناقشة هذا الأمر والعودة برأى الحزب.
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وأضاف أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، لا انفصال بين ممثلى الأحزاب فى التنسيقية، إنما هم ممثلى أحزابهم، حيث يمثلون حلقة الوصل، ويتم التعبير عن رأيهم داخل التنسيقية.
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