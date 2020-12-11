ثامن أمسيات علاقات ثقافية بعنوان مصر البحرين .. الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع الدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية الثامنة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية، وذلك في تمام السادسة من مساء الإثنين الموافق 14 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.
تتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، وكلمة السفيرة سها الفار المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي البحرين.
بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي البحريني؛ من بينهم: الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمة الفنون ووزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور محمد رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس الحاصل على وسام البحرين الأول، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق.
كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول مملكة البحرين، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
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كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية:
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