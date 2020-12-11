ثامن أمسيات علاقات ثقافية بعنوان مصر البحرين .. الإثنين بالمجلس الأعلى للثقافة

تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، وبالتعاون مع الدكتورة سعاد شوقي رئيسة قطاع العلاقات الثقافية، ينظم المجلس الأعلى للثقافة وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية الأمسية الثامنة من سلسلة أمسيات مبادرة "علاقات ثقافية " والتى يتم خلالها الاحتفاء بالعلاقات المصرية البحرينية، وذلك في تمام السادسة من مساء الإثنين الموافق 14 ديسمبر الحالي بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

تتضمن الأمسية: كلمة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية، وكلمة السفير هشام الجودر سفير مملكة البحرين بالقاهرة، وكلمة السفيرة سها الفار المساعد السابق لوزير الخارجية وسفير مصر السابق لدي البحرين.

بالإضافة إلى مشاركة نخبة من أعلام الثقافة المصرية والمتخصصين في التعاون الثقافي البحريني؛ من بينهم: الدكتور شاكر عبد الحميد أستاذ علم نفس الإبداع بأكاديمة الفنون ووزير الثقافة المصري الأسبق، والدكتور محمد رمزي الشاعر أستاذ القانون الدستوري والإداري بجامعة عين شمس الحاصل على وسام البحرين الأول، والدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولي ووزير الدولة للمجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق.

كما تتضمن الأمسية عرض فيلم تسجيلي قصير حول مملكة البحرين، وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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كما تبث الأمسية "أونلاين" عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب على الروابط التالية: