عبد الرحمن مجدى: لن أرحل من الإسماعيلى إلا للاحتراف الخارجى

قال لاعب خط وسط النادى الإسماعيلى، عبد الرحمن مجدى، عبر بيان له على حسابه على إنستجرام:" جمهور الإسماعيلى على رأسى، جمهور الإسماعيلى صاحب الفضل الكبير علىّ أولا وأخيراً ومستمر بإذن الله لرد جزء من الحب والتعاطف والدعم المعنوى الذى وجدته من جمهور الإسماعيلية العظيم، ومستمر للمساهمة فى هدفنا لعودة الإسماعيلى لمكانته الطبيعية بين الكبار".

وتتابع" لم أنظر لأى عروض ولن أدرس أى عروض فى الوقت الحالى، وخطوتى القادمة لن تكون إلا لتشريف الإسماعيلية خارج مصر للاحتراف الخارجى بعد أن يحالفنا التوفيق باذن الله وبدعواتكم فى دورة طوكيو الاوليمبية".

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وفى وقت سابق، وجه عبد الرحمن مجدى رسالة غامضة عبر حسابه على إنستجرام، حيث قال، "أنا كدة عملت اللى عليا وزيادة وداخل على سنة مش بتكلم، كفاية قلة تقدير واحترام لحد كدة، وإن شاء الله فى الوقت المناسب هوضح كل حاجة"، ونجح عبد الرحمن مجدى فى خطف الأضواء بعد تألقه فى ودية المنتخب مع البرازيل، والتى فاز بها الفراعنة الصغار بهدفين مقابل هدف، وهو الفوز الأول فى تاريخ المنتخبات المصرية على السامبا، وقدم عبد الرحمن مجدى تابلوهات فنية رائعة خلال أحداث المباراة، كما تمكن من إهداء أحمد ياسر ريان تمريرة سحرية سجل منها هدف الفوز باللقاء.