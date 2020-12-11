بالصور.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس بعد صلاة الجمعة ويصاب بجروح وتحطم سيارته

تعرض نجم نادى الزمالك، والرئيس التنفيذى للجنة الكرة بنادى الزمالك، أيمن يونس إلى اعتداء من قبل مجموعة من المجهولين بعد خروجه من صلاة الجمعة بمنطقة السادس من أكتوبر.

وكانت اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة الزمالك، قد تعرضت لهجوم كبير من الرئيس المعزول لنادى الزمالك مرضى منصور، الذى وصفهم بـ"الفشلة".

هذا وقت أصدرت، اللجنة المؤقتة بالأمس، بيانًا، أعلنت فيه موقف النادى المالى المتأزم، مما أثار غضب الجماهير.

ودشنت جماهير نادي الزمالك، هاشتاج "طرد لجنة الفشل"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، تضمن أكثر من 20 ألف تغريدة لمحبي القلعة البيضاء، عبروا فيها خلالها عن غضبهم من تواجد لجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأبيض.

ونددت جماهير نادي الزمالك بالبيان الصادر عن اللجنة المؤقتة لإدارة النادي، الذي أوضح الموقف المالي الخاص بالنادي قبل بدء الموسم الجديد.