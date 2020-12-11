إيناس عبدالحليم: رسائل تطمينية جيدة خلال تسلم زايد للقاحات كورونا

أشادت عضو لجنة الصحة في البرلمان إيناس عبد الحليم، بالمسار الذي أتخذته الدولة المصرية منذ بداية أزمة كورونا، وصولا إلى لحظة تسلم اللقاح الجديد في حضور وزيرة الصحة التي أطلقت مجموعة من الرسائل التطمينية.

وتابعت عبدالحليم، هناك جهود أخرى مشكورة ظهرت خلال تلك الأزمة، ممثلة في المجتمع المدني بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي برع بشراء 35 جهاز تنفس صناعي وجهز غرفة كاملة للعناية المركزة بجامعة المنصورة.

وشددت النائبة على حتمية التصدي لظاهرة التراخي في إتباع الإدراءات الوقائية، مؤكدة أنه إلى الآن ليس لدينا أزمة في أجهزة التنفس الصناعي، ولكن الأزمة تكمن في حالة زيادة الأعداد بفيروس كورونا المستجد.

وأختتمت عبد الحليم، سنشهد تنظيم مبهر في مسألة توزيع اللقاحات، كما أننا نستطيع إنتاج أجهزة تنفس صناعي في مصر، ولكن الأمر يحتاج بعض الوقت، لافتة إلى أن بعض الدول لديها منظومات صحية قوية ولكن الأزمة في زيادة أعداد المصابين.