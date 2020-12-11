إضاءة وزارة الخارجية باللون الأزرق احتفالا باليوم العالمى لحقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - أضاءت مصر مساء أمس الخميس أهرامات الجيزة ومقر وزارة الخارجية ومجمع محاكم مصر الجديدة، احتفالًا باليوم العالمى لحقوق الإنسان الذى يوافق العاشر من ديسمبر كل عام، تأكيدًا لاعتزازها بهذه المناسبة، وبدورها التاريخى فى دعم مسيرة حركة حقوق الإنسان العالمية وتعزيز المنظومة الدولية الحامية لها.





وشكلت إضاءة أهرامات الجيزة، التى تمثل رمزًا للحضارة المصرية الضاربة فى أعماق التاريخ، إشارة إلى عطاء مصر المتواصل فى مختلف المجالات، ومن بينها التأسيس المبكر لثقافة حقوق الإنسان وإعلاء قيم الاستقرار والتضامن والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وجاءت إضاءة مقر وزارة الخارجية على كورنيش النيل بالقاهرة، تأكيدًا لدور مصر فى دعم وتعزيز منظومة حقوق الإنسان العالمية والتزامها الدائم بتعهداتها الدولية فى هذا المجال، بينما جسدت إضاءة مجمع محاكم مصر الجديدة تمسك مصر بإعلاء قيم العدالة والمساواة وسيادة القانون، كأسس راسخة لضمان وحماية حقوق الإنسان.

ويأتى الاحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان متزامنًا مع الجهود المصرية لإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، بعد إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التى باشرت مهام عملها مطلع العام الحالى، كآلية وطنية لإدارة هذا الملف.

وتتشكل اللجنة، التى يرأسها وزير الخارجية من 12 وزارة وجهة وطنية معنية بحقوق الإنسان، تختص بإعداد استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان، وإعداد التقارير الوطنية المقدمة إلى الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن تلك الآليات، وإعداد الردود الرسمية على المراسلات الواردة من تلك الآليات، ووضع خطة عمل لبناء القدرات الوطنية فى مجال حقوق الإنسان.

تضطلع اللجنة العليا بهذه الاختصاصات بالتعاون والتنسيق مع الوحدات والإدارات المختصة بحقوق الإنسان التى تم إنشاؤها فى كل الوزارات والمحافظات والجهات الوطنية ذات الصلة.