نادى القضاة: التشريعات المصرية تعمل على مكافحة الفساد

وأوضح نادى القضاة، أن التشريعات المصرية جاءت متسقة مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، التى انضمت لها مصر، حيث ترتكز على وجود هيئات لمكافحة الفساد وأهمية استقلال القضاء والنيابة العامة لما لهما من دور حاسم فى مكافحة الفساد واعتماد وترسيخ نظم المستخدمين المدنيين واتخاذ تدابير لمنع غسل الأموال وحماية المال العام والوظيفة العامة من الفساد ورصد وتعقب الأموال المتحصلة من تلك الجرائم.
ولفت النادى إلى التشريعات المصرية لمنع ومكافحة الفساد، مثل قانون مكافحة غسل الأموال، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، وقانون الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى قانون الإجراءات الجنائية.
كما أفرد قانون العقوبات المصرى أبوابًا متخصصة لجرائم الرشوة، وجرائم العدوان على المال العام، والغدر عليه، وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم.
وشدد نادى القضاة على دور النيابة العامة، وأحكام القضاء فى مواجهة كافة صور الفساد والتعامل مع الجرائم المرتبطة بمكافحة الفساد، حيت تعمل النيابة العامة مع باقى الأجهزة المعنية بترسيخ قيم النزاهة وتعزيز الثقة فى الوظيفة العامة، للحد من الممارسات الفاسدة، للتأكيد على سيادة القانون، ومبادىء الشفافية والمساءلة إنفاذا للإجراءات القضائية العادلة التى تضمنتها التشريعات المصرية.
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