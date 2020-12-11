إخلاء سبيل إبراهيم حسن بكفالة 20 ألف جنيه فى قضية قطع كورنيش الإسكندرية

قررت نيابة الرمل اول بالإسكندرية، إخلاء سبيل الكابتن ابراهيم حسن، مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بكفالة 20 الف جنيه بعد اتهامه بقطع طريق الكورنيش، والتسبب في حادث تصادم أثناء قيادة سيارته باخري، وسؤال شهود العيان عن الواقعة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من ضباط شرطة النحدة، بوقوع حادث تصام سيارتين بمنطقة لوران بكورنيش الاسكندرية وتعرض الكابتن إبراهيم حسن، مدير الكرة بنادى الأتحاد السكندرى ونجم منتخب مصر السابق، لحادث مرورى أثناء قيادة سيارته.

وأفاد مصدر مسؤول بالجهاز الفني لنادي الاتحاد السكندري بأن سيارة الكابتن إبراهيم حسن اصطدمت بسيارة أخرى تم نقله إلى إحدى المستشفيات الخاصة لاجراء بعض الفحوصات الطبية والاطمئنان على حالته، موضحة أنها مستقرة.

يذكر أن الكابتن إبراهيم حسن وشقيقه الكابتن حسام حسن يقودان الفريق الأول لنادي الاتحاد السكندري بمسابقة الدورى الممتاز وتلقي هزيمة من الاهلي في المباراة قبل النهائي في كأس مصر.