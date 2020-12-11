نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشحنة الثانية للقاح الأسبوع المقبل".. أبرز تصريحات وزيرة الصحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلت الدكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان، بعدة تصريحات مهمة عقب استلامها أول دفعة من لقاح سينوفارم أمس.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز تصريحات وزيرة الصحة والسكان:

عمق الصداقة بين الدولتيّن:

وعلقت الدكتور هالة زايد وزير الصحة، على وصول أول شحنة من القاح الصيني لـ "كوفيد 19" المعروف بفيروس كورونا، لمطار القاهرة الدولي، قائلا"لحظة تاريخية تدل على عمق الصداقة بين الشعب الصيني والمصري".

الأسبوع المقبل الشحنة الثانية:

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أن هذه أول دفعة من لقاح، وسوف تستلم مصر شحنات جديدة من اللقاح الأسبوع المقبل، والأسبوع الذي يعقبه، متابعة: "سنحصل على مزيد من اللقاحات بموجب عقد".

سلسلة تدريب لتخزين اللقاح:

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إنهم لديهم سلسلة تدريب لتخزين كل اللقاحات التي ستصل إلى مصر ضد فيروس كورونا.

موافقة الطوارئ علي لقاح:

وأكدت وزيرة الصحة والسكان أن الطوارئ وافقت موافقة نهائية على هذا اللقاح، لافتة إلى أن الإمارات تلقت هذا اللقاح خلال الأيام الماضية.

مصر أول دولة في افريقيا:

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر هي أول دولة في أفريقيا تستقبل شحنات من لقاح كورونا.

مشاركة في الأبحاث الإكلينكية:

ولفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة الي أن مصر حرصت علي المشاركة في التجارب قائلا: "هذه اللقاحات آمنة، وأجرينا عليها التجارب السريرية وكنت أحد المتطوعين فيها"،

الفئات الأولي:

وأعلنت وزيرة الصحة والسكان أن الفئات الأولى بهذا اللقاح هي الأطقم الطبية بمستسفيات العزل والحميات والصدرية، ومرضى الفشل الكلوى، والسرطان، الأمراض المزمنة، وكبار السن

رسالة شكر:

وشددت على أن الرئيس السيسي حريص على شعبه، متابعة: "رسالة شكر وعرفان ومحبة لأشقائنا الإماريتيين والصينيين، وفيروس كورونا أظهر العلاقة القوية بين مصر والإمارات ومصر والصين