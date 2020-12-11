مرثا محروس تثنى على مجهود الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد.. وتؤكد: تبذل مجهودًا مخلصًا لصالح الوطن

أثنت النائبة، مرثا محروس عضو مجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مجهود الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، ووجهت لأفردها كل التحية والتقدير ولمؤسسات الدولة المعنية بمكافحة الفساد.

وأشارت خلال حديثه لـ تحيا مصر:" يعد الفساد من أخطر القضايا التي تواجه الدول، فهو أداة قد تعطل حركة التنمية الاقتصادية والسياسية وتحقيق حالة من عدم الاستقرار، لكافة المؤسسات، لذلك كان لابد من زيادة الوعي بخطورته من أجل مكافحته.

ووجهت محروس التحية أيضًا، لكل الجنود الذين يقاتلون بسلاح الشرف والأمانة، من أجل مجتمع أفضل.

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وأكدت محروس، على أهمية الإحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد لإرساء مبادئ الشفافية والنزاهة، لافتة إلي ضرورة رفع مستوى الوعي الجماهيري بخطورة الفساد على أفراد المجتمع، مشيراة إلي أن الهيئة تتبني استراتيجية ساعية لدعم جهود الدولة الهادفة إلى محاصرة الفساد المالى والإدارى والقضاء عليه بكافة أشكاله.