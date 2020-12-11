عاجل .. إخلاء سبيل إبراهيم حسن من سرايا النيابة بكفالة 20 ألف جنيه

أصدرت نيابة رمل الأول قرارها بإخلاء سبيل إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي الاتحاد السكندري، وذلك بغرامة قدرها 20 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه بقطع طريق كورنيس الأسكندرية، وتسببه في حادث تصادم بسيارته. اقرأ أيضا: بالصور.. مجهولون يعتدون على أيمن يونس بعد صلاة الجمعة ويصاب بجروح وتحطم سيارته

وكان إبراهيم حسن قد تعرض لحادث سير في منطقة لوران بكورنيش الأسكندرية منذ أيام. وكان إبراهيم حسن قد تعرض لحادث سير في منطقة لوران بكورنيش الأسكندرية منذ أيام. يذكر أن الاتحاد السكندري يخوض ثاني مبارياته الرسمية والأولى بالدوري العام تحت قيادة التؤام حسام وإبراهيم حسن مساء الغد أمام نادي بيراميدز على ستاد الدفاع الجوي.



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