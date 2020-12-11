النائبة جيهان البيومي: نعمل على أن يكون للمرأة دور في "صناعة القرار"

عقدت أمانة المرأة المركزية لحزب الحرية المصري اجتماع بمقر الحزب الرئيسي، برئاسة الدكتورة جيهان البيومي أمينة المراة المركزية وعضو مجلس النواب، اجتماعا بشأن تعزيز دور المرأة وإتاحة فرصة لها لصنع القرار. شارك فى الاجتماع أعضاء امانة المراة المركزية وتناول الاجتماع مناقشة بعض الأمور الهامة والتي كانت في مقدمتها الاستعداد للمجالس المحلية. كما تناول الاجتماع مناقشة ضرورة أهمية مُشاركة المرأة فى المجتمع وإتاحة الفرصة لها لممارسة دورها بفعاليّة والمساهمة في صنع القرار في مختلف المجالات بكل محافظات مصر. وأكدت جيهان بيومي على العمل على أنشطة مختلفة مجتمعية وسياسية موضحه أن المرأة فى حزب الحرية المصري تعمل وفق خطة مركزية. وأشارت جيهان البيومي على ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة علي طرح رؤية مستقبلية لتفعيل المشاركة والتواصل مع المرأة لمناقشة قضاياهم وحل مشاكلهم والاعداد لعقد ندوات ثقافية للمرأة ومناقشة خطة التوسع فى أنشطة الحزب الثقافية والاجتماعية خلال الفترة المقبلة من خلال التركيز على دعم المواطنين والتواجد بقوة داخل الشارع للوقوف على مشاكل المواطنين والعمل على حلها أيضا وذلك فى إطار خطة الحزب التنموية .

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