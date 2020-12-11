محافظ قنا: نصب تذكارى لشهداء الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى الصحة

جدة - نرمين السيد - شهد أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الجمعة، فعاليات المؤتمر العلمى الثانى لمستشفى الصدر بقنا بفندق بسمة بالتعاون مع جمعية جنوب الوادى المصرية لأمراض الصدر والحساسية.





جاء ذلك بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور محمد مصطفى عبد الهادى أستاذ الصدرية بجامعة أسيوط ورئيس جمعية جنوب الوادى، والدكتور فوكيه فريد رئيس المؤتمر، والدكتور كمال همام مدير مستشفى الصدر، والدكتور محمد الديب مدير مستشفى قنا العام، ونخبة من أساتذة الصدر بكليات طب "الأقصر - قنا - سوهاج - أسيوط – المنيا" وعدد كبير من الأطباء بمحافظتى قنا والأقصر.

وأعرب محافظ قنا عن سعادته بانعقاد المؤتمر على أرض المحافظة والذى يهدف إلى نقل الخبرات الأكاديمية العلمية والعملية ومتابعة آخر التطورات لأمراض الصدر والحساسية وبحث مستجدات فيروس كورونا المستجد، التعامل مع الحالات المصابة وطرق الوقاية للأطباء وهيئة التمريض ومناقشة المستجدات فى علاج الفيروس.

وأكد الداودى أن محافظة قنا تسعى جاهدة إلى توفير كل الخدمات والرعاية الصحية للمواطن القنائى من خلال الاهتمام برفع كفاءة الأطباء وهيئة التمريض بالتدريب على أيدى مجموعة من الأخصائيين وأساتذة الجامعات.

وتقدم محافظ قنا بالشكر والتقدير للأطقم الطبية والعاملين فى المجال الصحى فهم الجيش الأبيض لمصر وخط الدفاع الأول لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة والذين يضحون بأرواحهم لرعايتنا الصحية ويستحقون كل التكريم والتقدير.

وذكر وكيل وزارة الصحة بقنا أن المحافظ وافق على إنشاء نصب تذكارى للشهداء من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين فى مجال الصحة بأحد ميادين مدينة قنا تقديرا لتضحياتهم بأرواحهم فى سبيل الحفاظ على حياة المواطنين وسلامتهم من فيروس كورونا المستجد.

وشهد المؤتمر تكريم عدد من أسر الشهداء بمحافظة قنا تقديرا لتضحياتهم وتخليدا لذكراهم، مؤكدا أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين فى مواجهة كورونا.