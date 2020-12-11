الزراعة تعلن رسميا موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر

جدة - نرمين السيد - وقال القصير، وفقا لبيان صحفى، إن ذلك يأتى بعد أقل من شهر من موافقة الإمارات على استيراد بيض المائدة والتفريخ والكتاكيت من مصر، فى إطار الجهود المشتركة بين البلدين لانسيابية التبادل التجارى بينهما فى مجال تجارة الحيوانات الحية ومنتجاتها.
جاء ذلك وفقا لخطاب رسمى تلقته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من وزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية، بعد مراجعة نماذج الشهادة الصحية البيطرية المصرية لتصدير الماشية الحية: الأبقار، الماعز، الضأن، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، واستيفائها لجميع الاشتراطات الصحية المطلوبة، واعتمادها لدى دولة الإمارات.
وقال الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه وفقا لاعتماد نماذج الشهادات الصحية البيطرية المصرية بدولة الإمارات، سيتم بدء عمليات التصدير من المحاجر البيطرية التى تم تحديديها فى الاشتراطات التى تم التوافق عليها.
وكانت الإمارات العربية المتحدة، أعلنت موافقتها الشهر الماضى، على بدء عمليات استيراد الكتاكيت وبيض التفريخ وبيض المائدة من مصر، فضلا عن اللحوم المصنعة من الأبقار والأغنام والماعز والدواجن، بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، عدد من منشآت الدواجن المصرية خالية من مرض أنفلونزا الطيور.
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