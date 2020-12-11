وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة مستحقات طبيبة مصرية متوفاة بالكويت

جدة - نرمين السيد - وجه وزير القوى العاملة، محمد سعفان، مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بدولة الكويت، بمتابعة المستحقات العمالية لطبيبة التخدير جيهان كامل الحلواني، التى وافتها المنية بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية.





وكشف تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت، عن أن وفاة طبيبة التخدير جيهان كامل الحلوانى كانت طبيعية بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وليس بفيروس كورونا.

وأوضح الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلوانى تعمل طبيب تخدير، بالمستشفى الأميرى منذ بداية عام 1997، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازى.

وقد تم دفن الطبيبة بالكويت، ويتابع مكتب التمثيل العمالى مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.