وكشف تقرير تلقاه الوزير محمد سعفان من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بالكويت، عن أن وفاة طبيبة التخدير جيهان كامل الحلوانى كانت طبيعية بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف عضلة القلب وتسمم فى الدم بعد صراع طويل مع المرض، وليس بفيروس كورونا.
وأوضح الملحق العمالى أحمد إبراهيم رئيس مكتب التمثيل العمالى بالكويت، أن الطبيبة المصرية جيهان كامل عبد الرحيم الحلوانى تعمل طبيب تخدير، بالمستشفى الأميرى منذ بداية عام 1997، ويعمل زوجها الدكتور سمير محمود عبد السلام طبيب عظام بمستشفى الرازى.
وقد تم دفن الطبيبة بالكويت، ويتابع مكتب التمثيل العمالى مستحقاتها مع الزوج بعد إعلام الوراثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير القوى العاملة يوجه بمتابعة مستحقات طبيبة مصرية متوفاة بالكويت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.